Agricoltura, Righini: “Ottima notizia stanziamento 2 mln dalla Conferenza Stato-Regioni a favore per filiera kiwi”

«Lo stanziamento di 2 milioni deliberato dalla Conferenza Stato-Regioni a favore della filiera del Kiwi è un’ottima notizia per un settore che nell’ultimo periodo ha dovuto fare fronte a una situazione drammatica, con un calo della produzione che ha raggiunto anche il -50%. Il provvedimento voluto dal Masaf va, quindi, nella giusta direzione ossia quella di contrastare le conseguenze economiche che stanno vivendo le imprese a causa di imprevedibili eventi climatici e naturali, come siccità, grandine e fitopatie».

Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Ringrazio, quindi, il Ministro Francesco Lollobrigida per la costante attenzione alle problematiche del comparto agricolo e per la capacità di dare risposte puntuali per sostenere le aziende. Come Regione Lazio, del resto, nelle scorse settimane in commissione Agricoltura aveva auspicato un intervento del Governo e un deciso cambio di rotta per far sì che, anche grazie alla collaborazione con i principali enti di ricerca, si possano trovare al più presto soluzioni innovative per arginare quelle problematiche che oggi hanno creato questa situazione di emergenza», ha concluso Giancarlo Righini.

COMUNICATO STAMPA