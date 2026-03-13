AGRICOLTURA, RIGHINI: «LE IDROVORE DEL LAZIO PATRIMONIO DELLA COLLETTIVITÀ DA DIFENDERE E TUTELARE»

«Il patrimonio degli impianti idrovori custoditi dai Consorzi di Bonifica nel Lazio, così come nel resto d’Italia, rappresenta un bene prezioso che deve essere difeso e valorizzato. È necessario richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei decisori istituzionali sull’importanza di garantire una costante manutenzione e una continua salvaguardia del territorio, oggi sempre più messo alla prova dagli effetti del cambiamento climatico. È per questo che l’iniziativa promossa da Anbi Lazio, nella persona del direttore Andrea Renna, che ringrazio, e che ospita nella nostra Regione l’evento nazionale organizzato da Anbi, rappresenta un motivo di orgoglio e soddisfazione per l’intero settore della bonifica e dell’irrigazione regionale. A partire dalle ore 19.30, in tutta Italia verranno illuminate le idrovore dei 142 Consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue: un gesto simbolico ma molto significativo. La congiuntura internazionale desta preoccupazione, soprattutto per l’aumento dei costi energetici che incide in maniera rilevante sulla gestione di queste infrastrutture nei territori. Per questo la nostra attenzione resta alta, così come lo è stata in passato, per continuare a lavorare insieme a sostegno di un sistema fondamentale per la sicurezza idraulica e per l’agricoltura. L’illuminazione con il tricolore di queste strutture, oltre ad avere un forte valore simbolico, rappresenta anche un modo efficace per mantenere accesi i riflettori su temi che riguardano da vicino l’intera collettività». È quanto dichiara l’assessore al Bilancio, all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare, alla Caccia e Pesca della Regione Lazio, Giancarlo Righini.