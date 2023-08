Agricoltura, Righini: “Grazie governo per imprese colpite da peronospora”

«Ancora una volta il Governo nazionale dimostra un’attenzione particolare verso le problematiche del settore agroalimentare, in particolare per le imprese viticole colpite dalla peronospora. Gli interventi compensativi deliberati dal Consiglio dei ministri sono un’ottima notizia per le aziende messe in ginocchio da questo microorganismo, che ha danneggiato, in alcuni casi, quasi l’80% del raccolto. Desidero ringraziare il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per aver dato ascolto al grido d’allarme arrivato dal territorio. È nostra intenzione mettere in campo degli ulteriori provvedimenti per far fronte a questa emergenza, attuando le decisioni prese oggi dal governo Meloni nel minor tempo possibile».

Lo dichiara Giancarlo Righini, assessore all’Agricoltura della Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA