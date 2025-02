AGRICOLTURA, RIGHINI: «DA POLITICO.EU RICONOSCIMENTO ALLE BATTAGLIE IN EUROPA DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA»

«L’articolo della testata giornalistica Politico.eu non fa altro che confermare quello che sosteniamo da tempo: grazie allo straordinario lavoro del Governo Meloni, l’agricoltura italiana è oramai il settore trainante dell’economia europea. Un importante riconoscimento del lavoro svolto dal ministro Lollobrigida, oramai considerato l’esponente politico più influente del comparto agricolo internazionale. Del resto, i risultati raggiunti grazie alle battaglie intraprese in difesa delle nostre eccellenze agroalimentari sono sotto gli occhi di tutti e, oltre a riempirci di orgoglio, ci spingono a lavorare con altrettanta determinazione per portare anche il sistema regionale ai vertici nazionali e non solo».

Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura e alla sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini.