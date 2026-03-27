Agricoltura, Righini: ‘Costruttivo Confronto con Ministro Lollobrigida, Attenzione alle Istanza delle Regioni’

«Desidero ringraziare il Ministro Lollobrigida per l’esaustività della relazione e per la capacità dimostrata di ascoltare con attenzione e sintetizzare in modo efficace le istanze delle Regioni, in un confronto che si è rivelato particolarmente utile e concreto. L’incontro ha consentito di affrontare in maniera approfondita le principali criticità che interessano il comparto agricolo, dal caro carburanti all’aumento dei costi per le esportazioni, fino all’impatto delle politiche europee come l’ETS e alla necessità di difendere con determinazione le risorse della Politica Agricola Comune, soprattutto alla luce delle tensioni energetiche e geopolitiche in atto. Il Lazio ribadisce il proprio grande apprezzamento per il lavoro portato avanti dal Governo e dal Ministro, in particolare per l’impegno nella tutela del settore agricolo anche in sede europea e per la volontà dimostrata di rafforzare un dialogo costante e proficuo con le Regioni. In questo contesto, confermiamo la piena disponibilità a proseguire una collaborazione leale e propositiva, finalizzata a sostenere le imprese agricole, valorizzare le produzioni e garantire la sicurezza alimentare della nostra Nazione». Lo ha dichiarato l’assessore l’assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini.