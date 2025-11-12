AGRICOLTURA, RIGHINI: «CONGRATULAZIONI A PAOLA MURANO PRIMA DONNA ALLA GUIDA DELL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMOMI DI ROMA»

«Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Paola Muraro, eletta nuova presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali di Roma e provincia. La sua esperienza nel campo delle politiche ambientali e della sostenibilità, unita a una profonda conoscenza delle dinamiche agronomiche e forestali, rappresenta un valore aggiunto importante per l’intero comparto. La sua elezione, prima donna alla guida dell’Ordine di Roma e Provincia, testimonia anche un segnale positivo di rinnovamento e apertura all’innovazione e alla partecipazione. Sono certo che, insieme all’Ordine e ai suoi nuovi consiglieri, potremo proseguire la collaborazione proficua e costruttiva già avviata con il presidente uscente Flavio Pezzoli, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto. L’obiettivo rimane quello di promuovere la qualità delle produzioni agricole, la sostenibilità delle filiere e la valorizzazione del capitale naturale del nostro territorio».Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura, Giancarlo Righini.

