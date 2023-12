Agricoltura, Righini: “Bene ulteriore stanziamento del governo per la filiera dei kiwi e delle pere”

«Lo stanziamento di ulteriori 11 milioni da parte del Governo a favore della filiera delle pere e del kiwi dimostra ancora una volta, l’attenzione del Masaf e in particolare del ministro Lollobrigida verso un settore che negli ultimi mesi ha dovuto subire un deciso calo della produzione a causa di fenomeni climatici avversi». Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura, Giancarlo Righini.

«Anche come Regione Lazio ci siamo prontamente attivati, incontrando i rappresentanti di categoria e delle aziende per ascoltare le loro richieste e concordare modalità di interventi – ha concluso Righini – È nostra intenzione ora attivare tutte le procedure necessarie affinché questi stanziamenti possano arrivare il prima possibile alle imprese del territorio e per far sì che possano guardare al futuro con maggiore fiducia».

