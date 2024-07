Agricoltura Lazio, Righini”: bando da 2 milioni di Euro per la ristrutturazione e riconversione vigneti”

. La direzione Agricoltura della Regione Lazio, su indicazione dell’assessore all’Agricoltura e al Bilancio, Giancarlo Righini, ha pubblicato un bando per il 2024-2025 finalizzato alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel Lazio. L’avviso pubblico ammonta a 2 milioni di euro e serve per valorizzare i vigneti storici e conservare la produzione della territorialità.«Attraverso questo bando – spiega l’assessore Righini – vogliamo incrementare la competitività, riqualificare i vigneti e favorire la meccanizzazione, migliorando la sostenibilità del settore vitivinicolo. Il sostegno copre fino al 50 per cento dei costi, con priorità a giovani imprenditori e aziende in zone montane o colpite da sisma».Possono partecipare produttori di uva, singoli o in associazioni, con vigneti autorizzati. Le attività ammissibili includono la riconversione varietale e la ristrutturazione dei vigneti. Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma Sian entro il 12 luglio 2024.

