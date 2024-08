Agricoltura, Lazio: “Aumenta del 30% l’utilizzo del carburante per irrigazione”

La direzione regionale Agricoltura, su indicazione dell’assessore Giancarlo Righini, ha adottato una determina attraverso la quale si stabilisce di aumentare del 30% il quantitativo di carburante annuo per ettaro assegnato per l’irrigazione delle colture sul territorio della Regione Lazio nell’anno 2024 rispetto a quello stabilito in via ordinaria, al fine di sopperire ai maggiori consumi di carburante causati dalle eccezionali condizioni climatiche sfavorevoli accertate.

«Si tratta – spiega l’assessore Righini – di una decisione dettata da un’attenta analisi preliminare e giustificata viste le avverse condizioni climatiche che stanno arrecando gravi disagi alle imprese del territorio. Da parte dell’amministrazione regionale c’è dunque la volontà di dare le giuste risposte alle sollecitazioni arrivate dalle principali associazioni di categoria a partire dalla Coldiretti. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri Vittorio Sambucci ed Enrico Tiero per aver sostenuto con determinazione questo provvedimento che incide in maniera significativa anche sul loro territorio di riferimento».

Si specifica che per procedere all’assegnazione supplementare, i richiedenti dovranno dare evidenza di aver già ritirato e utilizzato il quantitativo di carburante annuo per ettaro assegnato secondo i valori tabellari stabiliti dal Decreto ministeriale del 30 dicembre.

La Regione Lazio, infine, provvederà a trasmettere il presente atto al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed all’Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola – ENAMA e ai Comuni capofila per gli adempimenti di competenza.

COMUNICATO STAMPA