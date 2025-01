AGRICOLTURA, CAMPOLI (FUMONE) PROMUOVE UN INCONTRO CON ALTRI SINDACI DEL TERRITORIO SULLA CRISI AGRICOLA

Il Sindaco di Fumone, Matteo Campoli, ha inviato una lettera ai sindaci della provincia di Frosinone per affrontare insieme una questione di fondamentale importanza: la crisi che sta colpendo il settore agricolo.

“Come primi cittadini – si legge nella lettera – abbiamo il dovere di difendere la nostra catena agroalimentare, che rappresenta un elemento strategico per l’Italia e un motore di crescita per la nostra economia”.

Campoli ha sottolineato “come l’agricoltura, con un’incidenza sul Pil nazionale del 2,2% (rispetto alla media UE dell’1,5%), sia un settore fondamentale per il nostro Paese, e come negli ultimi anni, anche in seguito alla crisi industriale, questo comparto sia diventato sempre più rilevante per la provincia di Frosinone”.

Per affrontare questa sfida comune, il Sindaco Campoli ha invitato i suoi colleghi a partecipare a un incontro organizzato insieme all’associazione Agricoltura è Vita, che si terrà giovedì 30 gennaio 2025 alle ore 18:30 presso l’Hotel Astor di Frosinone. Alla riunione saranno presenti anche associazioni agricole e culturali del territorio, con l’obiettivo di costruire un fronte comune e mettere in campo soluzioni per rilanciare il settore.

“Questo incontro – precisa Campoli – è apolitico, aperto a tutti, e intende rispondere concretamente a una problematica che ci riguarda da vicino, perché l’agricoltura è il cuore pulsante della nostra economia locale e nazionale”.

COMUNICATO STAMPA