AGRICOLTURA, AL VIA IL BANDO PER IL SOSTEGNO AL SETTORE FLOROVIVAISTICO

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il bando pubblico a sostegno del settore florovivaistico. Con una dotazione finanziaria di 995.000 euro, l’avviso prevede contributi a fondo perduto, in regime de minimis agricolo, fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo concedibile di 50mila euro.

Gli investimenti agevolabili riguardano: l’acquisto di macchine e attrezzature innovative; la digitalizzazione dei processi produttivi; il miglioramento della compatibilità ambientale; l’ammodernamento del parco macchine.

Possono partecipare al bando le imprese che operano nel settore della produzione primaria florovivaistica, in possesso del fascicolo aziendale aggiornato sul sistema informativo SIAN, con sede operativa nel territorio della regione Lazio.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online a partire dal 9 settembre.

La procedura è a sportello: le istanze saranno ammesse secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

«Con questo provvedimento – ha dichiarato l’Assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini – intendiamo fornire un aiuto concreto e immediato a un comparto strategico per l’economia agricola regionale, che coniuga tradizione, innovazione e sostenibilità. Il florovivaismo rappresenta un’eccellenza del nostro territorio e merita attenzione e supporto per affrontare le sfide della modernizzazione e della transizione ecologica. Invitiamo quindi le imprese del settore a cogliere questa opportunità».

Una volta ammessa a finanziamento, l’impresa avrà 90 giorni di tempo dalla ricezione dell’atto di impegno via PEC per trasmettere fatture e quietanze, finalizzando così l’erogazione del contributo.

