AGOSTO A COLLE SAN MAGNO, E..VENTI E LODE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL SINDACO CAMBONE

Tra musica, tradizione, spettacoli, prodotti tipici, teatro, intrattenimento, giochi: un paese intero ha mostrato la sua più bella immagine.

Il Sindaco: “Grazie a tutti. Orgogliosa di rappresentare una comunità che ha tanta voglia di fare”.

Lo avevano promesso il sindaco Valentina Cambone e tutta l’amministrazione comunale: Colle San Magno si accenderà di luci, di suoni e di colori. Un borgo che diventerà teatro di festa pronto ad accogliere cittadini, visitatori e collacciani di rientro in paese per le ferie estive.

E così è stato. Un mese di agosto ricchissimo di eventi per il piccolo comune montano che ha registrato presenze record per le tantissime iniziative proposte.

“Siamo orgogliosi di quanto siamo riusciti a fare – ha detto il sindaco Valentina Cambone – uno sforzo enorme, che ha visto tutto un paese lavorare unito per mostrare la sua immagine più bella. Mi sento in dovere di ringraziare tutti: dai componenti della mia amministrazione, a tutte le associazioni coinvolte – la Pro Loco, l’associazione APS Il Borgo, l’associazione Tre Torri, il Comitato feste, la Parrocchia San Magno V.M., i sacerdoti, in particolare don Xavier, le forze dell’ordine che hanno collaborato e ci hanno aiutato, la Protezione Civile Intercomunale Roccasecca Colle San Magno”.

Sono stati oltre venti gli eventi e le iniziative che hanno allietato e animato le giornate e le serate di Colle San Magno, venendo incontro ai gusti e alle preferenze di tutti. Spettacolare la rievocazione in costume e scene storiche di Medievalia Festival, che ha trasformato il centro storico in un borgo medievale. Vincente la decisione di potenziare ancora di più l’offerta di attività per Il Borgo Racconta: la tradizionale manifestazione dove il paese diventa vetrina delle proprie bellezze. E poi ottima la proposta musicale per la Festa dell’Emigrante con Benedetto Vecchio e gli MBL che hanno fatto sognare e danzare una piazza intera. Senza dimenticare le proposte musicali del Festival Gazzelloni, di Provincia Creativa, oltre a quelle culturali di teatro e letteratura, quelle musicali, culinarie e di intrattenimento per i più piccoli. E soprattutto i tradizionali festeggiamenti in onore di San Rocco e del santo patrono, San Magno V.M, oltre che la collocazione della panchina gigante sul monte dedicata al giovane Gaetano Vecchio, prematuramente scomparso.

“Fare in modo che ogni giornata del mese di agosto abbia un evento, un’iniziativa, un momento di condivisione – ha concluso il sindaco Cambone – significa mettere in moto una macchina organizzativa molto tempo prima, coordinare gli appuntamenti, non dimenticare di coinvolgere nessuno. Per un piccolo comune come il nostro è una grande dimostrazione di forze e di vitalità. Siamo soddisfatti”.

Valentina cambone – sindaco di Colle San Magno