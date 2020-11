Agnello sardo Igp, allevato in Grecia e macellato in Olanda. Com’è possibile?

La foto sta facendo il giro dei social tra i commenti ironici e quelli indignati. Si tratta dell’etichetta di una coscia di agnello di Sardegna Igp, venduta da Carrefour. Il motivo di tanta attenzione è semplice: poco sotto il nome che garantisce l’indicazione geografica protetta, vi sono luogo di allevamento e luogo di macellazione del capo: l’agnello di Sardegna risulta essere cresciuto in Grecia per poi venire portato in Olanda, dove è stato macellato. Proprio così, nonostante lo stupore di molti, la coscia di agnello di Sardegna con tanto di marchio Igp non ha nulla di sardo, almeno per quanto riguarda la materia prima. Ed è in questa differenza, sottilissima per i cittadino medio, ma sostanziale per la legge, che fa sì che quello che fa Carrefour – così come qualsiasi altra Gdo o produttore – sia del tutto legale.

Perché è legale

A differenza dei prodotti a Denominazione di origine contrallata (Dop), infatti per gli Igp non c’è nessun obbligo di provenienza geografica per la materia prima. A rendere quella coscia di agnello un prodotto Igp basta che una fase della lavorazione venga fatta nel territorio indicato in etichetta. Dunque, nel caso in questione, che alcuni passaggi finali della produzione siano stati svolti in Sardegna. Sebbene sia paradossale per molti versi, infatti, la legge italiana e quella comunitaria lo consentono. Non a caso, infatti la la quasi totalità della Bresaola Igp della Valtellina è prodotta con carne di zebù brasiliano, mentre lo speck Igp dell’Alto Adige deve la sua bontà in larga parte a suini provenienti da Germania, Danimarca e altri paesi europei. Dunque, almeno fino a quando l’Ue e l’Italia non decideranno di imporre maggiore trasparenza e correttezza dei marchi di garanzia alimentare nei confronti del consumatore -ahimè- c’è poco da stupirsi.

foto e fonte ilsalvagente.it