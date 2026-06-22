Agli arresti domiciliari con una persona non autorizzata; sorpreso dai Carabinieri che lo traducono in carcere

Nel pomeriggio del 19 giugno 2026, i Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 40enne domiciliato nel comune di Arnara (FR).
L’uomo si trovava già sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Il nuovo e più restrittivo provvedimento scaturisce da un normale controllo del territorio effettuato dai militari dell’Arma nel pomeriggio del giorno precedente. In tale circostanza, i Carabinieri hanno sorpreso all’interno dell’abitazione dell’indagato un soggetto del tutto estraneo al suo nucleo familiare, accertando così una palese violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare in atto.
Tale condotta, inosservante delle regole dettate dal Giudice, è stata prontamente segnalata dai Carabinieri alla competente Autorità Giudiziaria, la quale ha tempestivamente concordato con le risultanze investigative disponendo l’aggravamento della misura, con il passaggio dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere.
Al termine delle consuete formalità di rito, il 40enne è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone, rimanendo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.
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