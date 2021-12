Agguato a un 17enne, è gravissimo: colpito alla testa da un proiettile. «Possibile movente passionale»

Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Garibaldi di Catania, in terapia intensiva, dopo essere stato colpito da un proiettile di una pistola alla testa. I fatti si sono svolti a Noto (Siracusa) e secondo una prima ricostruzione il giovane si trovava in auto con uno zio.A Storie Italiane Eleonora Daniele si collega con l’inviata del Tg Regionale di Sicilia che spiega che il giovane, originario di Avola, si sarebbe recato a Noto con lo zio per incontrare altri camminanti. La vittima, infatti, apparterrebbe al gruppo nomade siciliano ed era in auto con suo zio. Subito dopo essere stato raggiunto dal proiettile è stato portato al pronto soccorso di Noto, ma trasferito subito dopo a Catania e ricoverato in rianimazione per le gravissime condizioni in cui versa. Il proiettile sarebbe entrato ed uscito dalla testa, ma le sue condizioni sono comunque molto grave a causa della fore emorragia cerebrale scatenata dall’esplosione. Secondo una prima ricostruzione dei medici, stando a quanto riporta l’inviata del Tg, il 17enne sarebbe stato colpito da un proiettile alla testa nella parte occipitale e il colpo sarebbe stato sparato da distanza ravvicinata. Si tende ad escludere quindi l’ipotesi di un incidente e si sta valutando invece quella di un agguato, ma non si esclude un possibile movente passionale. Il giovane comunque non aveva precedenti penali. Gli investigatori stanno interrogando i testimoni ed hanno raccolto le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

fonte leggo.it – foto archivio