Aggressioni operatori sanitari, M5S Lazio:” presentata mozione per costituzione parte civile aziende sanitarie”

“Serve un cambio di passo deciso per tutelare gli operatori sanitari che, ormai quasi quotidianamente, sono vittime di violenza e aggressioni.Le misure di sicurezza a protezione degli operatori, la prevenzione e le norme attuali sono utili a delineare procedure che prevedono percorsi di supporto psicologici e l’attivazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione Rischi in qualità di soggetto segnalante gli episodi di violenza all’autorità giudiziaria, costituiscono approcci utili ma non sufficienti. Occorre un supporto da parte delle Aziende Sanitarie nel periodo post-aggressione che serva anche da deterrente.Affinché la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, non sia celebrata solo a parole, abbiamo presentato in Regione Lazio una Mozione con la quale chiediamo alla Giunta regionale di attivarsi, con gli strumenti e le misure necessarie da parte dell’assessorato di riferimento, affinché la costituzione di parte civile dell’Azienda Sanitaria consegua automaticamente alla denuncia sporta dall’operatore sanitario in caso di subita aggressione, prevedendo altresì ulteriori azioni in sede civile per il risarcimento dei danni per l’azienda (es. interruzione di pubblico servizio). Si chiede anche che vengano anticipate e rimborsate le spese sostenute per l’assistenza legale e/o peritali per i procedimenti in cui il personale sanitario risulti parte lesa per fatti inerenti l’attività di servizio.In questo modo sarà possibile, anche quale misura dissuasiva, rendere noto a chiunque, che qualunque aggressione al personale verrà perseguita sia dall’operatore che dall’azienda sanitaria.Ci auguriamo che la mozione venga accolta e che la Regione Lazio si attivi, in Conferenza Stato Regioni, affinché attraverso un’opportuna modifica normativa questa misura sia estesa a livello nazionale”. Lo dichiara in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio. (foto archivio)

