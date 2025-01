Aggressioni al pronto soccorso: una realtà preoccupante tra Cassino e la provincia di Frosinone

Di Augusto D’Ambrogio. Negli ultimi tempi, gli episodi di aggressione nei pronto soccorso stanno aumentando in modo allarmante, con l’ospedale di Cassino e altre strutture della provincia di Frosinone tristemente coinvolte in questo fenomeno. Medici e infermieri, impegnati a salvare vite, si trovano spesso a dover gestire non solo emergenze sanitarie ma anche episodi di violenza verbale e fisica.

Cause possibili: tempi di attesa lunghi, stress dei pazienti e dei loro familiari, mancanza di personale con onseguenze sulla sicurezza del personale sanitario e sul funzionamento delle strutture ospedaliere.

Una riflessione su come affrontare il problema: dal potenziamento della sicurezza nelle strutture ospedaliere a campagne di sensibilizzazione per promuovere il rispetto del personale medico.