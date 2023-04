Aggressione Ospedale Cassino: la UIL FPL torna a chiedere un presidio di polizia

A distanza di qualche settimana del precedente, un nuovo episodio di violenza nei confronti di un operatore sanitario si è verificato all’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Questa volta, la vittima è stata un’infermiera del reparto SPDC (psichiatria) che ha subito un’aggressione da parte di un paziente riportando una prognosi di 25 giorni.

La UIL Fpl di Frosinone torna a chiedere maggiori tutele nei confronti di infermieri e medici.

Il Sindacato, attraverso il Segretario Provinciale Pierluigi Quagliozzi e il Segretario Generale Maurizio Palombi, come già fatto in passato, ritiene indispensabile, alla luce delle ripetute aggressioni registrati negli ultimi periodi, l’istituzione di un posto di sorveglianza all’interno del nosocomio cassinate e in tutti gli altri presidi ospedalieri della provincia di Frosinone a beneficio della sicurezza dei lavoratori e anche dei pazienti.

“Riteniamo indispensabile – spiegano Quagliozzi e Palombi – che almeno una guardia giurata sia presente nelle strutture sanitarie per garantire l’incolumità di operatori che sono abbandonati a sé stessi”.

