Aggressione all’atleta Beatrice Ion: solidarietà e vicinanza di Piergiorgio Fascina, delegato regionale Fipic

Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Beatrice Ion, atleta della nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina, vittima, insieme al padre, di una vergognosa aggressione fisica e verbale a sfondo razziale avvenuta in queste ultime ore nei pressi di Ardea (RM) – ha affermato Piergiorgio Fascina, segretario regionale Fipic Lazio – Deplorevole quanto accaduto, con tutte le nostre forze dobbiamo combattere odio e ignoranza purtroppo ancora diffusi in Italia. Beatrice, originaria della Romania, vive in Italia da 16 anni; è tra le migliori giocatrici azzurre, stella dell’Amicacci Giulianova, squadra in cui milita da qualche anno e studentessa modello, iscritta all’Università di Teramo – ha aggiunto Piergiorgio Fascina – Due anni fa accolta calorosamente in provincia di Frosinone, in occasione del ritiro nazionale tenutosi a Veroli (FR) in concomitanza dell’ottava edizione di Summer Square Contest. Ci uniamo alla solidarietà espressa dal presidente del Comitato italiano paralitico, Luca Pancalli e dal presidente della Fipic, Fernando Zappile. Ci auguriamo che al più presto siano fermati i responsabili di questo gesto che merita la condanna di tutto il Paese”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati