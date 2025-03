Aggressione al vice sindaco di Castelliri: Andrea De Ciantis picchiato a Isola del Liri

Nella tarda serata di ieri, il vice sindaco di Castelliri, Andrea De Ciantis, è stato aggredito e picchiato nel piazzale antistante un locale pubblico di Isola del Liri.

L’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri delle stazioni locali è stato necessario per soccorrere De Ciantis e gestire la situazione.

Secondo le informazioni disponibili, nei confronti del giovane aggressore erano già state avviate da diversi giorni le procedure di ricovero e il soggetto era stato visitato due volte presso strutture sanitarie specializzate.

Le indagini sull’accaduto sono in corso per chiarire la dinamica dell’aggressione e le eventuali responsabilità.

