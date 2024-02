Aggressione al Pronto soccorso di Frosinone: infermiera bloccata in una stanza, Cisl Fp: «Situazione fuori controlli»

«Quanto accaduto nelle ultime ore al pronto soccorso dell’ospedale “Spaziani” di Frosinone

evidenzia, ancora una volta, l’emergenza sicurezza che interessa tutti i presidi ospedali della

Ciociaria – hanno affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo e il

Segretario Aziendale Sas Cisl Fp Frosinone Francesco Proia – Vittima di quest’ennesima

aggressione un’infermiera che durante il turno notturno è stata bloccata in una stanza da un paziente

psichiatrico e salvata solo grazie all’intervento dei colleghi. In più occasioni abbiamo sollevato il

problema della sicurezza e del pericolo costante e continuo che gli operatori sanitari vivono durante

l’orario di lavoro. Abbiamo avuto nel corso delle ultime settimane un incontro con i vertici

aziendali che hanno presentato il piano della sicurezza. Bisogna, però, accelerare e fare in fretta. È

necessario che si proceda nel più breve tempo possibile all’attivazione di tutte le iniziative

necessarie a garantire gli standard di sicurezza indispensabili per le lavoratrici e i lavoratori che

ogni giorno si ritrovano in trincea lasciati da soli a contrastare ogni forma di violenza. Il tempo delle

attese è finito, servono fatti, immediati e senza più attese. Ci auguriamo che queste risposte arrivino

subito dai vertici dell’Asl, come organizzazione sindacale continueremo a monitorare e a chiedere

l’intensificazione della presenza della guardia giurata o servizio di sicurezza anche in orario

notturno e l’immediata riapertura del reparto di Psichiatria a Frosinone».

COMUNICATO STAMPA