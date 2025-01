Aggressione al pronto soccorso: calci e pugni a un’infermiera e a un’operatrice. Arrestata una donna di 42 anni

Ha aggredito con calci e pugni un’infermiera e un’operatrice socio sanitaria in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini di Roma. Per questo, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato una donna di 42 anni, accusata di interruzione di pubblico servizio e lesioni a personale sanitario.È successo il pomeriggio del 2 gennaio, quando i militari sono intervenuti nel pronto soccorso del nosocomio a seguito della segnalazione di una donna che aveva aggredito il personale sanitario, interrompendo il regolare servizio pubblico.Giunti sul posto, ai carabinieri è stato riferito che la 42enne, italiana e senza fissa dimora, lamentando il mancato ricovero, in stato di agitazione aveva aggredito l’infermiera e l’operatrice socio sanitaria in servizio, che hanno riportato lesioni guaribili in 7 giorni. I militari hanno quindi arrestato la donna per interruzione di pubblico servizio e per lesioni a personale sanitario (leggo.it) – foto archivio

Correlati