Aggressione ad Adriano Piacentini, un messaggio di solidarietà da parte di Gianluca Quadrini

La rapina subita dall’assessore comunale di Frosinone Adriano Piacentini, ha lasciato tutto nello sgomento e nella incredulità. Il presidente del consiglio provinciale, e presidente del gruppo di Forza Italia in provincia, ha espresso la sua solidarietà all’assessore comunale condannando fermamente questo atto di violenza. “La notizia mi ha lasciato veramente molto incredulo e dispiaciuto per quanto accaduto. Il mio vuole essere un messaggio di vicinanza all’amico Adriano Poacentini e di sostegno in questo difficile momento. Condanno fermamente quanto accaduto e mi auguro che i responsabili vengano identificati e puniti per questo vile atto.”

Il presidente Quadrini ha, inoltre, ribadito l’importanza della sicurezza e della tutela della vita e dell’incolumità di tutti i cittadini, sottolineando che nessuno dovrebbe mai sentirsi minacciato nella propria comunità. Augura all’assessore Piacentini un pronta e repentina ripresa.

COMUNICATO STAMPA