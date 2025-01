AGGREDISCE MOGLIE E FIGLIA: I CARABINIERI LO ALLONTANANO DALLA CASA FAMILIARE

BOVILLE ERNICA – Non ha esitato a minacciare la moglie, anche in presenza della loro figlia minore e le ha aggredite tanto da farle finire in ospedale. Solo uno dei tanti episodi di vessazioni casalinghe che hanno caratterizzato il rapporto di coppia. Diversi anni di maltrattamenti, insulti, aggressioni che la donna ha dovuto subire. Atteggiamenti che, nell’ultimo periodo, sono stati rivolti anche nei confronti della loro figlia minore. La donna però è riuscita a contattare i Carabinieri che, come disposto dal Tribunale di Frosinone, hanno immediatamente allontanato l’uomo dalla casa familiare. Oggi all’uomo, un 46enne di Boville Ernica, è stato applicato il braccialetto elettronico e gli è stata notificata un’ordinanza di divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Frosinone.E’ obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli.Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO

