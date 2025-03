Aggredisce la moglie con calci e pugni: arrestato in flagranza di reato un uomo di 43 anni

Nella notte del 2 marzo 2025, i Carabinieri della Stazione di Roma Trullo, supportati dai colleghi della Stazione Villa Bonelli, hanno arrestato un uomo di 43 anni, invalido e affetto da disturbi della personalità, per gravi reati di maltrattamenti in famiglia, ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato, grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri.L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto di una donna italiana di 47 anni, vittima delle violenze del marito. La donna ha riferito di essere stata aggredita dal coniuge, per futili motivi, con calci e pugni. Le violenze, come emerso durante le indagini, si erano ripetute nel corso dei mesi, creando un clima di paura e sofferenza.Nonostante il trauma, la vittima ha rifiutato di ricevere cure mediche al momento dell’intervento delle forze dell’ordine.Le forze dell’ordine, giunte tempestivamente sul posto in via Porzio, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo. Durante l’operazione, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola Smith & Wesson calibro 22, con matricola abrasa e munizioni dello stesso calibro. Un rinvenimento ha confermato ulteriormente i gravi indizi a carico dell’uomo, che non solo agiva violenza nei confronti della moglie, ma deteneva anche armi in modo illegale.L’arrestato ha reagito con un atteggiamento di esagitazione, necessitando quindi di essere soccorso e trasportato all’ospedale San Camillo Forlanini per le cure mediche relative ai suoi disturbi. La Procura della Repubblica di Roma, in accordo con i Carabinieri, ha convalidato l’arresto e disposto che l’uomo fosse posto agli arresti domiciliari, presso un indirizzo diverso da quello della vittima, per tutelarne la sicurezza. FONTE LEGGO.IT – FOTO ARCHIVIO

