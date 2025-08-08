AGGREDISCE LA MOGLIE: ARRESTATO 52ENNE

Un 52enne di Alatri è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per “maltrattamenti in famiglia”. Da tempo, infatti, l’uomo, incurante dello stato di salute della propria moglie, malata oncologica, la maltrattava, aggredendola anche fisicamente sino a minacciarla di morte. Stanca delle continue vessazioni subite da parte del marito, la donna si è recata in caserma denunciandolo. I militari hanno informato l’Autorità Giudiziaria che ha emesso un provvedimento restrittivo nei confronti del 52enne. L’uomo è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Frosinone in attesa di giudizio, mentre la malcapitata ha finalmente trovato tranquillità e serenità.

