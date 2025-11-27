Aggredisce la madre e il fratello: arrestato 28enne

Un 28enne residente ad Alatri è stato arrestato dai Carabinieri del locale Comando Compagnia per maltrattamenti in famiglia. Da tempo, infatti, l’uomo aveva preso di mira la propria madre con atteggiamenti vessatori, rivolti spesso anche nei confronti del fratello. In quest’ultimo periodo, causa forse l’abuso di droga, le aggressioni, dapprima verbali, sono aumentate, fin quando nel pomeriggio del 25 novembre u.s., forse in preda ad una crisi di astinenza, l’uomo prima colpisce ripetutamente al volto la madre e poi aggredisce il fratello che era intervenuto in difesa della donna. Quest’ultima, impaurita e malconcia, chiama i Carabinieri che, prontamente giunti sul posto, con non poche difficoltà, riescono a placare l’aggressore. Dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria, lo arrestano. L’uomo attualmente si trova ristretto presso la casa circondariale di Frosinone in attesa di giudizio. Le due vittime invece sono dovute ricorrere alle cure mediche presso l’Ospedale di Alatri, dove la donna ancora si trova ricoverata.È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO

Correlati