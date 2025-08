Aggredisce la madre con calci e pugni e con un coltello la minaccia di morte: arrestato

Un 52enne di Frosinone, ma residente ad Alatri è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia per maltrattamenti in famiglia. Da tempo, infatti, aveva preso di mira i propri familiari, aggredendoli ed arrivando anche a minacciarli di morte. In quest’ultimo periodo, causa forse qualche acredine passata, le aggressioni, dapprima verbali, sono aumentate, fin quando nei giorni scorsi, forse in preda ad un raptus di follia, l’uomo prima colpisce la madre con calci e pugni e poi afferra un coltello minacciandola di morte. Impaurita la donna si nasconde in casa e chiama i Carabinieri che, prontamente giunti sul posto, riescono a riportare la calma. Hanno informato l’Autorità Giudiziaria che ha emesso un provvedimento restrittivo nei confronti del 52enne. L’uomo attualmente si trova agli arresti domiciliari presso l’abitazione del padre. La malcapitata invece è dovuta ricorrere alle cure mediche con una prognosi di 7 giorni.

