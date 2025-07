Aggredisce la compagna, la nonna e poi si scaglia contro i Carabinieri: arrestato un 27enne

È accaduto nella notte di domenica scorsa, a Piglio, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anagni sono intervenuti a seguito di una richiesta d’aiuto avanzata da una donna che segnalava di essere stata aggredita fisicamente dal Compagno. L’uomo 27 anni, già gravato da pregiudizi di polizia e sottoposto a provvedimento cautelare per violazioni alla legge del cd. “codice rosso”, stava malmenando la nonna e la compagna. Alla vista dei Militari si scagliava contro nel tentativo di sottrarsi al controllo colpendoli con violenti calci, pugni e gomitate proferendo allo stesso tempo imperterrito minacce di morte nei confronti delle due malcapitate donne. Nonostante l’aggressione i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo ed ammanettarlo. Entrambi i Carabinieri hanno riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, per l’uomo si sono aperte le porte della casa Circondariale di Frosinone. Nel tardo pomeriggio del 7 luglio u.s. l’arrestato è stato accompagnato davanti al Giudice del Tribunale di Frosinone che ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione davanti alla Polizia Giudiziaria per tre volte a settimana. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

FOTO ARCHIVIO