Aggredisce i Carabinieri: arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

La notte scorsa, in Collepardo (FR), i Carabinieri della Stazione di Vico del Lazio (Fr), unitamente a quelli dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Alatri, hanno tratto in arresto un 37enne di Veroli, già censito in banca dati e sottoposto alla misura di prevenzione dell’”Avviso Orale”, per i reati di resistenza e lesini a pubblico ufficiale.

Predetto, sottoposto a controllo, dapprima oltraggiava i militari operanti e poi li aggrediva cagionando loro lesioni personali.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in Veroli (Fr), in attesa del rito direttissimo. Nell’udienza tenutasi nella mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Frosinone ha convalidato l’operato della Polizia Giudiziaria.

Inoltre, a carico dell’indagato è stata inoltrata proposta all’Autorità di Pubblica Sicurezza per l’emissione del Foglio di via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Collepardo per anni 3.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

