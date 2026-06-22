Aggradisce la madre e l’anziana nonna, uomo arrestato dai Carabinieri

FIUGGI – Si è concluso con l’arresto in flagranza di reato un episodio di violenza domestica registrato nel cuore della città termale. Un uomo è stato ammanettato e condotto in carcere con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce finalizzate all’estorsione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, quando al Numero Unico di Emergenza è arrivata una telefonata disperata di una donna che, in forte stato di agitazione, richiedeva l’intervento di una pattuglia perché il proprio figlio la stava aggredendo. All’interno delle mura domestiche si stava consumando il dramma: l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe aggredito brutalmente la madre e l’anziana nonna convivente al culmine di una violenta lite, esplosa presumibilmente per banali motivi economici o continue richieste di denaro.

I militari dell’Arma, giunti sul posto nel giro di pochi minuti, sono riusciti a fare irruzione nell’abitazione bloccando il malvivente prima che la situazione potesse degenerare in tragedia. Le due donne, visibilmente sotto shock e con evidenti segni di percosse, sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario del 118, tempestivamente allertato. L’anziana nonna e la madre sono state trasportate presso pronto soccorso dell’Ospedale di Alatri per gli accertamenti del caso. Per fortuna, nonostante un braccio rotto, le ecchimosi e il forte stato di paura, non sarebbero in pericolo di vita.

L’aggressore, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Frosinone, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Frosinone in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.