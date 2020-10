Aggiudicati i lavori di messa in sicurezza di due scuole di Formia, Castellone e De Amicis

Si è concluso l’iter amministrativo per l’aggiudicazione alle imprese dei lavori della messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici della scuola primaria di Castellone per un importo di 890.000 euro e della scuola primaria De Amicis per un importo lavori di 1.190.000 euro.

L’incremento della sicurezza strutturale per la scuola di Castellone sarà affidato al rinforzo delle travi e all’inserimento di tecnologie innovative, mentre per la De Amicis, vista la diversa tipologia costruttiva, sarà incentrato sul risanamento delle strutture murarie e dei diversi solai.

Il miglioramento del comfort e della salubrità all’interno delle aule sarà possibile con le previste opere di riqualificazione ed efficientamento energetico, mediante la realizzazione di un adeguato isolamento termico delle pareti e della copertura, insieme alla sostituzione degli infissi dotati di vetrocamera, oltre al superamento delle barriere architettoniche.

A tutto questo si aggiungeranno nuovi impianti elettrici, di illuminazione, antincendio idrico e termico. E saranno rinnovati completamente i servizi igienici e le tinteggiature interne.

L’inizio dei lavori e la loro esecuzione saranno gestiti congiuntamente tra l’amministrazione comunale e le relative direzioni scolastiche.

COMUNICATO STAMPA