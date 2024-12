AGGIORNAMENTO / Violento schianto sulla Sora – Frosinone: muore una giovane donna

Nel violento incidente stradale avvenuto sulla superstrada Sora-Frosinone, poco prima delle ore 14 nei pressi dello svincolo per Frosinone, dove un’auto è andata distrutta , una giovane donna è deceduta. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine

.AGGIORNAMENTO

La ragazza deceduta è Chiara Albanini, 28 anni di Boville Ernica che viaggiava insieme al fidanzato che è ricoverato in ospedale in codice rosso.

FOTO ARCHIVIO

