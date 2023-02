AGGIORNAMENTO / Tragico incidente stradale: tre morti. Identificate le vittime

E’ una tragedia quella successa nel pomeriggio di oggi ad Itri sulla strada che porta al Santuario della Madonna della Civita , dove due moto si sono scontrate e purtroppo per le tre persone rimaste coinvolte non c’e’ stato nulla da fare. Su una moto viaggiava Daniele Materazzo, 28 anni, di Arce, mentre le altre due persone sono di Fondi. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.Il sindaco di Arce, Luigi Germani appresa la notizia, ha dichiarato che tutta la comunità si unisce al dolore dei familiari del giovane 28enne per questa tragedia che ha lasciato tutti increduli e nel dolore.

