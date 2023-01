AGGIORNAMENTO / Tragedia a Sora, la professoressa precipitata dal secondo piano dell’abitazione è Tina Marchione

La professoressa morta nella tarda mattinata di oggi è Concetta Marchionne, per tutti “Tina”. La donna è precipitata dal secondo piano della sua abitazione in via Sant’Antonio Forletta, da poco era in pensione. La professoressa era stata immediatamente soccorsa ma purtroppo è risultato inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sora per capire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. Si attende di conoscere la data dei funerali.La drammatica notizia è circolata subito in città dove la professoressa è conosciutissima e lascia tutti nello sgomento e nel dolore.

Foto archivio

