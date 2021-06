AGGIORNAMENTO*** Spari in strada ad Ardea: morti un anziano e due fratelli di 5 e 10 anni. L’aggressore si è barricato in casa. «Tutto per una banale lite»

Un uomo e due bambini – fratelli – di 5 e 10 anni sono rimasti uccisi nel corso di una sparatoria ad Ardea, sul litorale, in provincia di Roma, al termine di una banale lite. I soccorritori hanno a lungo tentato di salvare i due piccoli, le cui condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Il più grande si chiamava Daniel, mentre il più piccolo David.Si cerca di stanare l’omicida, che dopo una fuga si è barricato armato in un appartamento di Ardea, all’interno del consorzio Colle Romito, dove lavorerebbe. I negoziatori dei carabinieri di Roma sono con la madre del 34enne. I militari con la donna si trovano all’esterno dell’edificio in via Colle Romito e stanno cercando di avere un contatto con il figlio tramite telefono. L’irruzione dovrebbe scattare all’arrivo sul posto dei carabinieri dei gruppi di intervento speciali. L’anziano e i due bambini sono stati colpiti dai colpi di pistola mentre erano in un parco pubblico in via degli Astri. A sparare sarebbe stato un 34enne con problemi psichici. A scatenare la tragedia sarebbe stata una banale lite, non si sa ancora se in ambito famigliare o meno. Il fatto ricorda la drammatica vicenda di Angelo Spagnoli, meglio noto come il “cecchino di Guidonia”, che il 3 novembre del 2007 uccise due persone sparando dal tetto di casa.Al momento non risulta alcun legame tra le tre vittime – due bambini e un anziano – e l’omicida che ha sparato all’interno del consorzio Colle Romito ad Ardea e che si trova ancora barricato all’interno di un’abitazione. Lo si apprende da fonti investigative che stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto questa mattina e di capire il movente della sparatoria. La sparatoria è avvenuta in via degli Astri. I bambini sono stati trasportati con due elicotteri: purtroppo uno dei due è deceduto. Il fatto è accaduto poco distante da dove l’anno scorso un albanese è stato ucciso da colpi di pistola in spiaggia. I carabinieri invitano tutti gli abitanti della zona a non uscire di casa.

Il sindaco: tutto nato da una banale lite. «Sono stato sul posto e la situazione in questo momento è sotto il controllo delle forze dell’ordine. Mi rattrista enormemente quanto è successo. Tutte le persone coinvolte sono residenti del consorzio, compresa la persona che ha sparato. Ho fornito tutte le indicazioni necessarie ai carabinieri, spero che venga preso al più presto». Lo ha detto dell’ANSA il sindaco di Ardea, Mario Savarese. «Pare che il tutto sia nato da una futile lite», ha sottolineato.

Spari in strada, la paura social. «Attenzione. Tutti chiusi in casa c’è una persona che spara nel consorzio». È uno dei tanti appelli che stanno rimbalzando in questi minuti sui gruppi social di Colle Romito, il consorzio nel comune di Ardea, vicino Roma, dove questa mattina una persona ha sparato in strada colpendo un anziano e due bambini. «Rimanete a casa! Sembra ci sia una persona armata che gira per Colle Romito», scrive un altro utente.

Il presidente del Consorzio. «Quando abbiamo sentito l’esplosione pensavamo fosse un petardo esploso da qualche bambino. Poi ci siamo avvicinati alla zona e abbiamo scoperto che invece erano colpi di pistola». È il racconto della sparatoria avvenuta questa mattina ad Ardea, fatto dal presidente del consorzio Colle Romito, Romano Catino, contattato dall’ANSA. «Abbiamo subito chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate molto presto – spiega -. Poi ho mandato subito un messaggio nella chat del consorzio per invitare tutti a restare in casa. Per fortuna molti dei consorziati erano al mare». «La famiglia dell’omicida – rivela poi – era conosciuta nel quartiere per episodi di molestie e degrado. Più volte sono stati segnalati alle forze dell’ordine. Basti pensare che una persona della nostra vigilanza interna ha il compito di tenere d’occhio quella villetta».

fonte LEGGO.IT – foto web