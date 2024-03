AGGIORNAMENTO / Sparatoria Frosinone, morto il giovane ferito al collo: altri tre feriti gravi

E’ morto il giovane rimasto ferito al collo a seguito di una sparatoria in pieno centro in via Aldo Moro a Frosinone, altri tre feriti sarebbero in gravi condizioni. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto che hanno tentato di rianimare il giovane. L’area è transennata per i rilievi e le indagini che stanno facendo le forze dell’ordine, sembra che uno o due uomini sono fuggiti dopo aver sparato. Le informazioni che giungono dal luogo dell’accaduto sono ancora frammentarie.

