AGGIORNAMENTO – Sora / Isola del Liri, Daniele precipita dal cavalcavia e muore a soli 36 anni

Un dramma ha scosso questa mattina le comunità di Sora e Isola del Liri: Daniele Cammarota di 36 anni, residente nel quartiere San Carlo di Isola del Liri Superiore, è stato trovato senza vita sotto il Cavalcavia di Cocorbito, lungo la superstrada di Sora-Avezzano-Cassino.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia: gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della vittima.L’episodio ha lasciato sgomente le due città di Sora e Isola del Liri, dove il giovane papà era molto conosciuto.Le indagini proseguono per fare luce su una vicenda che ha lasciato tutti attoniti.Il corpo del giovane è a disposizione giudiziaria per valutare autopsia o per una ispezione cadaverica.

