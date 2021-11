AGGIORNAMENTO / Sora, incidente sulla superstrada: morto Alessandro Della Valle

Il giovane di Sora deceduto questa mattina nell’incidente avvenuto sulla Frosinone-Sora, è Alessandro Della Valle 37 anni, marito della nipote della professoressa Gilberta Palleschi.Il giovane mentre percorreva la superstrada, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della sua auto ed è uscito fuori strada, inutili i soccorsi, purtrppo Alessandro è deceduto sul colpo.Sora piange un altro amato figlio che è volato in cielo.

Questa è una notizia che non avremmo ami voluto pubblicare.

La redazione di Liritv si unisce al dolore della famiglia.

