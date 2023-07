AGGIORNAMENTO / Sora, identificato il giovane operaio investito e deceduto sull’A25

La giovane vittima deceduta nel pomeriggio di oggi sulla A 25 Torano – Pescara, l’arteria che collega Lazio e Abruzzo, e’ Aneke Oseremen di 30 anni, di origine nigeriane ma da anni residente a Sora. Dalle prime ricostruzioni della Polizia Stradale di Avezzano, il giovane stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione della segnaletica stradale per conto di una ditta esterna al Km 87,700 tra lo svincolo di Avezzano e Magliano de Marsi in direzione Roma, quando e’ stato investito e ucciso da un mezzo pesante. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 per salvare la vita al 30enne.

Foto archivio