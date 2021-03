AGGIORNAMENTO / Sora, giovane donna trovata morta in casa dalla madre

La giovane donna morta in casa è stata trovata questa mattina dall’anziana madre con cui viveva, S.L. di 37 anni residente in via Costantinopoli, molto probabilmente è stata stroncata da un arresto cardiocircolatorio. La madre risultata positiva al covid era in quarantena insieme alla figlia e quindi non si esclude che la causa del malore fatale possa essere stato il coronavirus.La giovane donna verrà sottoposta al tampone disposto dalla Procura di Cassino per poi decidere se effettuare l’esame autoptico. Sul posto oltre i sanitari del 118, la Polizia di Stato. Ora il comune dovrà occuparsi dell’anziana donna che probabilmente verrà trasferita in un Covid Hotel.

FOTO ARCHIVIO

