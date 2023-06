AGGIORNAMENTO / Sora, donna precipita dall’ultimo piano di un palazzo e muore

La donna precipitata dal balcone dell’ultimo piano di un palazzo in via Lungoliri Cavour vicino l’ex Supercinema, purtroppo è deceduta. Si tratta di una donna S.V. di circa 50 anni di Sora. A nulla sono valsi i soccorsi per strapparla alla morte, purtroppo il decesso è avvenuto sul colpo. Sul posto le forze dell’ordine per la dinamica dell’accaduto.

SEGUITECI PER GLI AGGIORNAMENTI

Correlati