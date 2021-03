AGGIORNAMENTO / Sora, disposta l’autopsia sul corpo di Alessandro Forletta

Nel tardo pomeriggio di oggi è stato rinvenuto il corpo di Alessandro Forletta, nelle vasche di sversamento a ridosso della centrale elettrica di località Collepiano, in territorio comunale di Balsorano.Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia per stabilire la causa della morte del giovane 39enne, che nel pomeriggio di ieri aveva fatto perdere le sue tracce. Il fratello Carlo aveva lanciato l’allarme sui social e aveva denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine.Le ricerche nella giornata di oggi si sono concentrate nella zona Compre e Valfrancesca,una telecamera di un impianto privato di videosorveglianza, ha ripreso Alessandro mentre ieri transitava a piedi alle 15.42 in direzione Abruzzo e ha proseguito il cammino fino ad arrivare nella zona dove è stato trovato senza vita dai carabinieri della stazione di Balsorano agli ordini del luogotenente Giovanni Santabarbara e coordinati dal maggiore Silvia Gobbini, comandante della Compagnia di Tagliacozzo, mentre i carabinieri di Sora, e i Vigili del Fuoco giunti anche con un gommone e con un’unità cinofila stavano per interrompere le ricerche tra Compre, Valfrancesca per riprenderle all’alba di domani. Al fratello della vittima è toccato il riconoscimento, mentre la salma è stata ricomposta nell’obitorio dell’ospedale di Avezzano a disposizione dell’Autorità giudiziaria che, come detto, ha disposto l’esame autoptico.Alessandro viveva con la madre nel quartiere popolare di Pontrinio dove ha lasciato tutti nella tristezza, la città di Sora purtroppo piange la prematura scomparsa di una giovane vita.

