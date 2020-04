AGGIORNAMENTO/ Santopadre (FR) – Fuori pericolo il commerciante travolto da un vitello

”Voglio rassicurare tutti, mio padre sta abbastanza bene. Nulla di grave, ringraziamo tutti di cuore”. Lo scrive sulla sua pagina facebook la figlia del 55enne commerciante F.M. Che stamane, in località Vallefalca, nelle campagne di Santopadre, è stato travolto da un vitello mentre accudiva i suoi animali nella stalla vicino casa. L’uomo, da molti anni ormai apprezzato titolare di una storica attività posta nel centro storico di Arpino, avrebbe urtato violentemente la testa subito dopo l’incidente domestico. Le sue condizioni hanno suggerito ai sanitari di far decollare un’eliambulanza che poco dopo è atterrata nella frazione del piccolo paese montano. Il 55enne è stato quindi elitrasportato al San Camillo di Roma dove, fortunatamente, gli esami diagnostici fatti eseguire dai medici non hanno rivelato nulla di serio. Il commerciante resta comunque in osservazione per qualche giorno prima di essere dimesso.

