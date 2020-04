AGGIORNAMENTO/ Pescosolido (FR) – Si ribalta con il trattore: grave 63enne

E’ accaduto tutto nel primo pomeriggio di oggi. Un uomo di 63 anni M.T. di Pescosolido, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si e’ ribaltato con il proprio trattatore rimanendo ferito in modo grave. I soccorsi dei sanitari del 118 hanno constatato subito la gravità delle ferite riportate dall’uomo ed hanno chiesto l’ausilio dell’eliambulanza che e’ atterrata nelle vicinanze dell’incidente ha trasportato il 63enne presso l’ospedale di Latina Santa Maria Goretti.

redazione

