AGGIORNAMENTO / La giovane mamma trovata senza vita è Francesca Crescenzi

La giovane mamma di appena 30 anni trovata priva di vita nel giardino di casa a Tecchiena di Alatri e’ Francesca Crescenzi. Il mal di vivere che sta attanagliando le giovani generazioni e’ un fenomeno diffuso e in continuia ascesa. Bisogna ascoltare i giovani proprio nei momenti bui della loro esistenza. La retorica non serve bisogna affrontare il problema e non indgnarsi solo quando succedono queste tragedie che lasciano famiglie nel dolore e nello sconforto totale. I funeraledi Francesca sisvolgeranno domani 18 Dicembre alle ore 15.00 presso la chiesa S. Maria del Crmine – Madonnina

Correlati