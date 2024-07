AGGIORNAMENTO / Isola del Liri, lite finisce a coltellate: ferito in condizioni critiche

Sul gravissimo episodio avvenuto nella notte a Isola del Liri in pieno centro dove due 40enni nei pressi di un noto locale per futili motivi è iniziata una lite, dapprima pugni e calci e poi e’ spuntato un coltello. Il 40enne accoltellato e’ stato trasferito in prognosi riservata al nosocomio del capoluogo ciocioaro, dove si trova in condizioni critiche e sembra che uno dei fendenti abbia raggiunto un polmone, mentre si trova in stato di fermo il presunto aggressore coetaneo. I militi della Compagnia di Sora stanno eseguendo tutti i rilievi per raccogliere ogni elemento utile a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sono al vaglio delle autorità competenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

foto archivio

