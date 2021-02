AGGIORNAMENTO / Isola del Liri (FR) – Precipita dal balcone, è grave: elitrasportato

Un uomo di 71 anni è precipitato dal balcone dell’abitazione proprio all’ingresso di Corso Roma,a ridosso del Cinemateatro Mangoni in pieno centro, facendo un volo di circa 5 metri e cadendo violentemente a terra. Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118 che viste le gravi ferite riportate dall’uomo, hanno chiesto l’ausilio di uan eliambulanza che è atterrata in via Roma, vicino la caserma dei Carabinieri, per trasportare il 71enne in un nosocomio della capitale.Sul posto anche le forze dell’ordine per la dinamica dell’accaduto.L’anziano è in gravi condizioni.

