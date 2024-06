AGGIORNAMENTO / Incidente tra auto e moto: muore Pasquale Roscioli originario di Isola del Liri

Il giovane di 40 anni morto nel tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Pico è Pasquale Roscioli nato ad Isola del Liri, vissuto a Strangolagalli e residente a Pofi. Purtroppo per il 40enne alla guida della sua moto,una Ducati che si è scontrata violentemente contro una Jeep Compass, non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118.La famiglia Roscioli è residente a Strangolagalli dove la comunità è rimasta incredula per questa drammatica notizia. Pasquale Roscioli lascia un figlio.

Correlati