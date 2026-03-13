Aggiornamento / Incidente sull’A1 tra Ceprano e Pontecorvo: tre morti

Si aggrava il bilancio del grave incidente avvenuto questa mattina sull’Autostrada A1 nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione sud.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, le vittime sarebbero tre, tutte residenti in Provincia di Frosinone. Le persone viaggiavano sul furgone rimasto coinvolto nel violento tamponamento con un altro veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e diversi mezzi di soccorso. Le operazioni di rilievo e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.

La dinamica del tragico incidente è ora al vaglio degli agenti della polizia stradale, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Restano pesanti le ripercussioni sul traffico lungo il tratto interessato dell’autostrada.

